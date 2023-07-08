В Усольском районе Приангарья сняли режим ЧС

Ситуация с паводком в этой части региона стабилизировалась

ИРКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за дождевого паводка, сняли в четырех муниципалитетах Усольского района Иркутской области в связи с улучшением обстановки. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Режим ЧС был введен в четырех муниципалитетах Усольского района 7 июля из-за сильных дождей.

"В муниципалитетах Усольского района снимаем режим чрезвычайной ситуации. Ситуация там стабилизируется. Фиксируем спад уровня воды", - написал Кобзев.

По словам мэра Усольского района Виталия Матюхи, больше всех в Большееланском муниципалитете пострадала деревня Архиреевка - было подтоплено 57 участков. В Железнодорожном муниципалитете не было проезда по дороге в поселок Набережный, подтоплены участки в деревне Китуй, Биликтуй, Старая Ясачная. Еще 55 участков подтопило в Раздолинском муниципалитете, 19 участков - в Тальянском муниципалитете.

"На сегодняшний день вода сошла со всех участков, некоторые участки остаются подтопленными, но река по ним уже не течет, критика миновала. <…> Но мы остаемся работать в режиме повышенной готовности по всей территории Усольского района в связи с тем, что надвигается еще один атмосферный фронт и ситуация может быть непредсказуемой", - сказал Матюха.

В Иркутской области из-за дождевого паводка действует режим повышенной готовности, в Ангарском городском округе, городе Байкальске, нескольких округах Иркутска и в Черемховском районе - режим ЧС. По последним данным на 8 июля, в Иркутской области было подтоплено 350 участков. Основные зоны подтопления - Слюдянский, Усольский, Тулунский, Зиминский, Иркутский, Черемховский районы, города Иркутск, Тулун и Ангарский городской округ. 9-10 июля синоптики вновь прогнозируют ливни.