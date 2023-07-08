На территории Тулуна ожидается пиковый подъем уровня воды в реке Ие

Город уже ранее пострадал от паводка в 2019 году

ИРКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Пиковый подъем уровня воды в реке Ие в иркутском городе Тулуне, который в 2019 году пострадал от разрушительного паводка, ожидается к вечеру или ночи 8 июля. Об этом сообщил первый замгубернатора Иркутской области Роман Колесов.

Уровень воды в реке Ие в городе Тулуне Иркутской области превысил критическую отметку 8 июля. В выходные ожидается повышение уровня воды до отметок 780-830 см, при критической отметке в 750 см, а также затопление пониженных участков местности. В городе введен режим ЧС.

"На контроле остается город Тулун. Там мы видим, что в верховьях уровень рек начал падать, вместе с тем волна докатывается до Тулуна. Ожидаем пиковые нагрузки к вечеру либо ночью", - сказал Колесов на видео, размещенном в Telegram-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

По данным мэрии Тулуна, на 16:00 (11:00 по мск) уровень воды в реке Ия составлял 791 см. "Прогнозы меняются каждые 6-8 часов, меняются в сторону увеличения", - уточнил мэр Тулуна Юрий Карих на видео, размещенном в Telegram-канале губернатора.

Тулун сильно пострадал от паводка летом 2019 года, когда уровень воды в Ие превысил критический в два раза. После этого в городе построили новую дамбу, которая в 2022 году смогла защитить население от воды.