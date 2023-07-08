Под Владимиром неизвестные подожгли релейные шкафы на железнодорожной станции

Пожар стал причиной задержек некоторых пригородных поездов и поездов дальнего следования

ТАСС, 8 июля. Неизвестные ночью подожгли два релейных и один аккумуляторный шкаф на станции Балакирево во Владимирской области. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Северной железной дороги в субботу.

"В 1:50 8 июля 2023 года было зафиксировано возгорание двух релейных и одного аккумуляторного шкафа на станции Балакирево Северной железной дороги. По предварительной информации, это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пожар стал причиной задержек некоторых пригородных поездов и поездов дальнего следования на 10-30 минут, их внесли в расписание. В настоящее время Северная железная дорога работает в штатном режиме.