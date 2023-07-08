В Астраханской области загорелась растительность

Площадь пожара составила 400 кв. м

АСТРАХАНЬ, 8 июля. /ТАСС/. Сухая растительность горит в Ленинском районе Астраханской области на площади 400 кв. м, огнем уже пройдены 2 га, есть угроза распространения. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Астраханской области.

"В Ленинском районе по Энергетической улице, д. 26 произошло возгорание сухой растительности, площадь активного горения 400 кв. м, пройдено огнем 2 га. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара. Есть угроза распространения", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что пожарные локализовали возгорание."В 15:55 мск объявлена локализация на месте пожара на 400 кв. м", - сообщили в областном главке МЧС.

Уточняется, что в ликвидации последствий задействованы 5 единиц техники и 21 человек личного состава. Также возможно распространение запаха гари на территориях Астрахани, Наримановского, Приволжского и Володарского районов.