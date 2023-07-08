В Краснодаре движение трамваев остановилось на нескольких маршрутах из-за дождя

Как передает корреспондент ТАСС, в некоторых районах города уровень воды на проезжей части дорог достигает порогов легковых автомобилей

КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. Движение четырех трамвайных маршрутов приостановлено в Краснодаре из-за скопления воды на проезжей части в связи с дождем. Об этом сообщается в Telegram-канале муниципального унитарного предприятия "Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления".

"Из-за скопления воды на перекрестке улиц Садовая и Кузнечная стоит движение трамвайных маршрутов №1, 3, 20, 21. Планируйте альтернативные варианты движения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также из-за последствий дождя в городе на некоторых участках остановлено движение троллейбусов.

В Краснодаре идет залповый дождь. Как передает корреспондент ТАСС, в некоторых районах города уровень воды на проезжей части дорог достигает порогов легковых автомобилей. Накануне ГУ МЧС России по Краснодарскому краю объявляло штормовое предупреждение по непогоде.