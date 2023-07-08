8 июля, 12:55

В Приангарье уровень воды в реке Ие превысил критическую отметку на полметра

В городе Тулуне ввели режим ЧС

ИРКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Ие превысил 800 см в иркутском городе Тулуне, который в 2019 году пострадал от разрушительного паводка. Это выше критического уровня на 50 см, сообщили в субботу в пресс-службе мэрии.

"По данным на 20:00 (15:00 по мск) 8 июля уровень воды в реке Ия (Тулун) составил 802 см (+11 см)", - говорится в сообщении.

Уровень воды превысил критическую отметку в 750 см 8 июля. Днем он составлял 791 см. Пиковый подъем до 830 см ожидается вечером или ночью в субботу. В городе введен режим ЧС.

Тулун сильно пострадал от паводка летом 2019 года, когда уровень воды в Ие превысил критический в два раза. После этого в городе построили новую дамбу, которая в 2022 году смогла защитить население от воды. 

Теги:
РоссияИркутская область
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