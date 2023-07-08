Сотрудники ВГА Харьковской области попали под обстрел со стороны ВСУ

Жертв нет, сообщили в администрации региона

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Работники военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Жертв нет, двое сотрудников получили "несколько царапин", сообщил в своем Telegram-канале глава ВГА региона Виталий Ганчев.

"Сотрудники ВГА Харьковской области, выполняя рабочие задачи на подконтрольной Вооруженным силам Российской Федерации территории нашего региона, попали под обстрел ВСУ. Осколками посечена одна из служебных машин. Слава богу, обошлось без жертв. У двоих сотрудников несколько царапин", - написал он.

Ганчев также отметил, что ВСУ не сможет запугать работников администрации, они продолжат свою деятельность.

Ранее Ганчев сообщал, что порядка 3 тыс. человек живут в 29 населенных пунктах Харьковской области, находящихся под контролем российских сил. Часть из этих населенных пунктов находится вдоль линии соприкосновения. В них люди практически не выходят из подвалов из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Учет погибших мирных жителей пока вести сложно из-за боев, но каждый день в этих населенных пунктах гибнет по несколько человек.