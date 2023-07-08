Роспотребнадзор назвал причину отравления подростков на Урале

По данным ведомства, поводом стали не алкогольные напитки, а интоксикация

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Исследование Роспотребнадзора выявило единичное несоответствие показателей качества при проверке алкогольных напитков, после употребления которых произошло групповое отравление подростков в Первоуральске. Причиной отравления стала интоксикация организма, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

"Получены удовлетворительные результаты по показателям безопасности. Причиной отравления стали не напитки, а интоксикация в результате попадания спиртосодержащей продукции в детский организм", - говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что было найдено лишь одно несоответствие. "В пивном напитке "Доктор дизель манго и красный апельсин" (изготовитель ООО Объединенные пивоварни Хайнекен") обнаружен незаявленный в составе краситель. Ведется разбирательство с изготовителем", - уточнили в управлении.

7 июля 20-летняя девушка по просьбе подростков под Первоуральском купила им 27 бутылок пива, 3 бутылки водки, коньяк, ликер и пачку печенья. Подростки были доставлены с алкогольным отравлением в больницу. Четверо подростков, которым потребовалась медицинская помощь после обследования, в том числе те, кого поместили в реанимацию, отпущены домой. Покупавшей алкоголь девушке грозит административный штраф.