8 июля, 12:56

В подконтрольной Киеву части ДНР в результате обрушения перекрытия на ТЭС погибла женщина

По данным Минэнерго Украины, еще пять человек получили ранения

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудница тепловой электростанции, которая находится в подконтрольном украинским силам районе ДНР, погибла в результате обрушения перекрытия между энергоблоками. Об этом сообщили в Минэнерго Украины.

"Обрушилось стационарное железобетонное перекрытие котлотурбинного цеха между энергоблоками. Под завалами оказалась лаборатория химического анализа и помещения очередных слесарей котлотурбинного цеха. К сожалению, в результате обрушения погибла лаборант", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

В Минэнерго добавили, что в результате обрушения пять человек получили ранения, продолжаются поиски еще двух человек. 

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