В Истре в пожарном водоеме утонули двое детей

Погибшим было пять и семь лет

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. В Истре двое детей утонули в пожарном водоеме, сообщили ТАСС в областном ГСУ СК РФ.

"7 июля вблизи частного дома, расположенного в городском округе Истра, в уличном бассейне двое детей ловили рыбу. В ходе ловли рыбы один из детей поскользнулся, потеряв равновесие, упал в воду, следом за ним, чтобы оказать ему помощь, прыгнул его брат, однако самостоятельно выбраться они не смогли, в результате чего утонули", - говорится в сообщении.

Погибшим было пять и семь лет. Ведомство возбудило уголовное дело по факту их гибели по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи подчеркнули, что в последнее время число детских смертей от утопления выросло.

По данным областной прокуратуры, дети утонули в пожарном водоеме. Ведомство взяло на контроль расследование уголовного дела.