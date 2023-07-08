8 июля, 14:45

В Оренбургской области в ДТП пострадали четыре человека

Среди них есть двое детей

ТАСС, 8 июля. Четыре человека, в том числе двое детей, получили различные травмы в аварии с участием двух легковых автомобилей, которая произошла в субботу на трассе в Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

Авария произошла в Оренбургском районе на 32-м км автодороги Казань - Оренбург - граница Республики Казахстан. Столкнулись два автомобиля Kia. "В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены четыре человека - по два из каждого автомобиля, среди которых двое детей 11 и 13 лет", - отмечается в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель одной из машин, двигаясь со стороны Оренбурга в направлении Соль-Илецка, не уступил дорогу автомобилю, который совершал поворот.

Сотрудники полиции находятся на месте ДТП. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Теги:
РоссияОренбургская область
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