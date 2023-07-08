В Краснодаре восстановили движение трамваев и троллейбусов

Оно было приостановлено ранее из-за скопления воды на дорогах после дождя

КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. Движение трамваев и троллейбусов в Краснодаре, приостановленное из-за скопления воды на дорогах после дождя, восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале муниципального унитарного предприятия "Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления".

"Движение трамваев и троллейбусов по всем маршрутам полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

В Краснодаре во второй половине дня в субботу прошел дождь. Из-за скопления воды на проезжей части дорог в городе было временно приостановлено движение трамваев и троллейбусов. Местами время простоя общественного транспорта достигало почти двух часов. Накануне ГУ МЧС России по Краснодарскому краю объявляло штормовое предупреждение по непогоде.