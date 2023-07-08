8 июля, 15:22

СМИ: число жертв при обрушении дома в Бразилии выросло до 11

Четверо из них - несовершеннолетние, сообщил портал G1

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 июля. /ТАСС/. Число жертв обрушения жилого дома в Ресифе выросло до 11. Об этом сообщает в субботу портал G1 со ссылкой на местные власти.

Четверо погибших - несовершеннолетние. Еще трое продолжают числиться пропавшими без вести. Семерых, в том числе троих подростков, удалось извлечь из-под завалов живыми.

Жилое здание обрушилось в одном из пригородов административного центра штата Пернамбуку утром в пятницу. По данным местных властей, четырехэтажный многоквартирный дом был в 2010 году признан непригодным для использования и выселен. Однако уже через два года жители самовольно заняли помещения. 

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Бразилия
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