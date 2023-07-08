В Канаде выявили более 730 очагов лесных пожаров

Площадь уничтоженных огнем территорий увеличилась до 9 млн га

ОТТАВА, 8 июля. /ТАСС/. Число активных лесных пожаров в Канаде за последние шесть дней выросло с 590 до 734, а площадь уничтоженных огнем территорий увеличилась с 8,4 млн га до 9 млн га. Об этом говорится в сообщении канадского межведомственного центра лесных пожаров.

По его данным, из 734 пожаров 430 пока не взяты под контроль спасателями. Наибольшее число пожаров сейчас зарегистрировано в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио. Распространению огня способствует жаркая погода, которая установилась почти на всей территории Канады. Местами столбики термометров поднимаются выше 40 градусов Цельсия.

В четверг канадский министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр заявил, что нынешний сезон лесных пожаров стал худшим в истории Канады. Озвученный министром прогноз по ситуации со стихийным бедствием на июль - август также оказался неутешительным: сухая погода и жара продолжат способствовать распространению огня.

Не менее 1,8 тыс. иностранных пожарных из 10 государств привлечены к ликвидации лесных пожаров в Канаде. Речь идет о спасателях из Австралии, Испании, Коста-Рики, Мексики, Новой Зеландии, Португалии, США, Франции, Чили и ЮАР. Кроме того, к тушению огня привлечены подразделения канадских вооруженных сил. Общее число всех специалистов, которые сейчас заняты ликвидацией лесных пожаров, составляет около 5 тыс. человек.