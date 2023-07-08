В Великом Новгороде в квартире нашли тело девушки в бочке

Возбуждено уголовное дело

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 июля. /ТАСС/. Тело 23-летней девушки нашли в бочке на балконе квартиры в Великом Новгороде, возбуждено уголовное дело по факту убийства. Девушка долго не выходила на связь с родными, ее мать обратилась в правоохранительные органы, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Новгородской области.

"Тело 23-летней девушки обнаружено 7 июля в металлической бочке на балконе квартиры одного из многоквартирных домов в Великом Новгороде, где проживала убитая. Она долго не выходила на связь с родными, ее мать обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по факту убийства (статья 105 УК РФ)", - сообщили ТАСС в следственном управлении.

Предварительно, девушка проживала в квартире родственников. Следователи СК совместно с сотрудниками полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Уголовное дело находится первоначальной стадии следствия, поэтому другие подробности пока не раскрываются, отметили в управлении.