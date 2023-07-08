В Приангарье число подтопленных из-за паводка участков уменьшилось еще почти в два раза

В регионе действует режим повышенной готовности, в некоторых округах ввели режим ЧС

ИРКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Число подтопленных участков в Иркутской области снизилось с 350 до 180 за вечер. Об этом сообщил в субботу губернатор региона Игорь Кобзев.

"По состоянию на 23:00 (18:00 по мск), по сообщению МЧС России, по Иркутской области в 6 населенных пунктах и 8 садоводствах остаются подтопленными 180 придомовых территорий. Завтра ожидаем осадки на южной части региона", - написал Кобзев.

По данным на утро 8 июля сообщалось, что в Иркутской области было подтоплено 613 участков и 3 жилых дома. К 16:00 (11:00 по мск) число подтопленных участков снизилось до 350. Основные зоны подтопления - Слюдянский, Усольский, Тулунский, Зиминский, Иркутский, Черемховский районы, города Иркутск, Тулун и Ангарский городской округ.

В Иркутской области из-за дождевого паводка действует режим повышенной готовности, в Ангарском городском округе, городе Байкальске, нескольких округах Иркутска и в Черемховском районе - режим ЧС. 9-10 июля синоптики вновь прогнозируют ливни.