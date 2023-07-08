Сумма иска к Украине по водной блокаде Крыма превысит 1 трлн рублей

Председатель Госсовета региона Владимир Константинов сообщил, что также предстоит оценить ущерб, связанный с подрывом Каховской ГЭС и другими диверсионными действиями Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Итоговая сумма иска к Украине по возмещению ущерба от водной блокады Крыма составит более 1 трлн рублей, в нее войдут требования коммерческих и общественных организаций, а также дополнительный ущерб, выявленный по результатам экспертиз, сообщил в субботу в эфире регионального телеканала "Крым-24" председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

"Мы начали с водной блокады, вывели подтвержденный документами ущерб бюджета Республики Крым. Это 152,2 млрд рублей. Это не касается предпринимателей, общественных организаций и так далее. Будет разбирательство, должна быть запрошена экспертиза по разным ведомствам - конечно, этот иск вырастет и превысит цифру в 1 трлн рублей, мы это уже понимаем, дальше - продуктовая блокада и так далее", - сказал Константинов.

По его словам, также предстоит оценить ущерб для Крыма, связанный с подрывом Каховской ГЭС, а также другими диверсионными действиями Украины. "Кроме того, нам нанесен ущерб посредством террористического акта на Крымском мосту, он тоже исчисляется миллиардами", - добавил Константинов.

Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о водной блокаде 3 июля. Ответчиками по иску выступают Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственное агентство водных ресурсов Украины, а также управление Северо-Крымского канала, истцом - Совет министров Республики Крым. Сумма требований по иску составляет более 152,2 млрд рублей. Рассмотрение иска назначено на 31 июля.

Украина в мае 2014 года после воссоединения Крыма с Россией перекрыла из Херсонской области воду, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС. При проведении специальной военной операции российская армия освободила гидротехнический узел Северо-Крымского канала, расположенный в Херсонской области. Однако утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, были смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.