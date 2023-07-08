В ДТП под Волгоградом погиб один человек

Трое пострадали, среди них два ребенка

ВОЛГОГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Автомобили Toyota и Datsun столкнулись на трассе Р-228 Сызрань- Саратов - Волгоград в Волгоградской области. Погибла пассажирка одной из машин, три человека получили травмы, среди них два ребенка, сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Около 16:50 на 579-м км автодороги Р-228 Сызрань- Саратов - Волгоград произошло столкновение транзитных автомобилей Toyota и Datsun. В результате ДТП один человек (пассажирка автомашины Datsun) от полученных травм скончался на месте. Травмы получили три человека, среди которых двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте аварии работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа. Движение осуществляется в штатном режиме.