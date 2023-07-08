8 июля, 18:05

В Адыгеи на участке трассы у турзоны ограничили движение из-за схода селя

Глава республики Мурат Кумпилов сообщил, что погибших и травмированных нет

МАЙКОП, 8 июля. /ТАСС/. Сель из-за сильного ливня сошел в туристической зоне Адыгеи - на участке автодороги между станицей Даховской и поселком Хамышки, движение транспорта временно ограничено. Об этом в своем Telegram-канале в субботу сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

"В Майкопском районе Адыгеи на участок автодороги между станицей Даховской и поселком Хамышки сошли грязевые массы. В результате ЧС погибших и травмированных нет", - написал он.

Для устранения ЧС на место выехала спецтехника. Движение транспорта временно ограничено.

Это единственная автодорога, которая в Адыгее ведет в Кавказский государственный природный биосферный заповедник. 

Теги:
РоссияКумпилов, Мурат КаральбиевичАдыгея
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