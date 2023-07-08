В Мурманской области в ДТП пострадали три человека

Пресс-служба УМВД по региону сообщила, что водителя и двух пассажиров доставили в медицинское учреждение

МУРМАНСК, 8 июля. /ТАСС/. Три человека получили травмы в результате автоаварии, произошедшей на подъезде к селу Териберка Мурманской области. Водитель автомобиля Renault не справился с управлением, съехал в кювет, машина перевернулась, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"По предварительной информации, сегодня в 16:10 мск на 1-м км автоподъезда к Териберке водитель автомобиля Renault не справился с управлением, допустил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. Водителя и двух пассажиров доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, уточняются обстоятельства аварии.