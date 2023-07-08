В Великом Новгороде задержали подозреваемого в убийстве девушки, ее тело нашли в бочке

В следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что мужчина признал вину

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 июля. /ТАСС/. Оперативники задержали подозреваемого в убийстве 23-летней жительницы Великого Новгорода, тело которой преступник спрятал в бочке на балконе квартиры в многоквартирном доме. Убийство было совершено в начале июня на почве ревности, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Новгородской области.

"В настоящее время мужчина задержан, с его участием проводятся следственные действия. Вину в совершении убийства он признал полностью", - сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

По версии следствия, подозреваемый в начале июня 2023 года в ходе ссоры на почве ревности задушил свою сожительницу. Спустя несколько дней он спрятал тело в бочку и вместе со своим знакомым вынес его на балкон, сказал, что в бочке удобрения. Спустя месяц он переехал с квартиры к знакомой девушке, где и был задержан сотрудниками полиции.

Сообщение об обнаружении на балконе тела убитой поступило в правоохранительные органы 7 июля. Ранее сообщалось, что девушка длительное время не выходила на связь с родными, ее мать обратилась в правоохранительные органы. Следственный отдел по Великому Новгороду возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).