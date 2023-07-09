В пяти районах Нижегородской области произошли отключения электроэнергии из-за непогоды

Последствия технологических нарушений устраняют 58 бригад: 188 человек и 73 единицы техники

ТАСС, 9 июля. Электроснабжение нарушено в пяти районах Нижегородской области из-за непогоды. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу филиалом "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго".

"Специалисты филиала "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" продолжают работы по восстановлению электроснабжения потребителей, нарушенного неблагоприятными погодными явлениями. В Чкаловском, Арзамасском, Городецком, Дивеевском, Уренском районах последствия локальных технологических нарушений устраняют 58 бригад: 188 человек и 73 единицы техники", - отмечается в сообщении.

Оперативный персонал "Нижновэнерго" будет продолжать работы вплоть до возобновления подачи электричества всем абонентам, в том числе по резервным схемам.