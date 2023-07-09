В Волгоградской области ликвидировали открытое горение в производственном здании

Информация о пострадавших не поступала

ВОЛГОГРАД, 9 июля. /ТАСС/. Открытое горение в производственном здании в городе Волжском Волгоградской области ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"На месте пожара в городском округе города Волжского объявлена ликвидация открытого горения в 23:55. Пожарно-спасательные подразделения 5-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Волгоградской области проводят проливку и разбор конструкций", - говорится в сообщении.

В 19:39 мск в МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Портовая 16/7, строение 1. Предварительно, пострадавших нет. Позже была объявлена локализация возгорания на площади 2 тыс. кв. м. Согласно открытой информации, по данному адресу находится склад кейтеринга. В то же время, по данным городской администрации, пожар произошел в мебельном цеху.