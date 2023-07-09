На Ленинградском шоссе в Москве автобус столкнулся с грузовиком

Пострадали 12 человек

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Автобус столкнулся с грузовиком на Ленинградском шоссе в Москве. 12 человек пострадали, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"На Ленинградском шоссе в районе дома 112/1 произошло столкновение автобуса и грузовика. Пострадали 12 человек", - сказал собеседник агентства.

Двоих пострадавших направили на госпитализацию, остальным помощь оказывается на месте. После осмотра медиками в больницу направлена также девочка 13 лет. Количество госпитализированных может увеличиться, отметили в экстренных службах.

В пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили ТАСС, что, по предварительным данным, за медицинской помощью обратились четверо пострадавших.

"ДТП произошло в 00:30 мск. Произошло столкновение грузового автомобиля и автобуса. Предварительно, к медикам обратились четыре человека", - сказали в ведомстве.

Движение в районе аварии в сторону центра затруднено.