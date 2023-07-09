Число госпитализированных после ДТП на севере Москвы выросло до шести

Еще шесть человек помощь получили на месте происшествия

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Шесть человек доставлены в больницу с места ДТП с участием автобуса на Ленинградском шоссе в Москве, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Были госпитализированы шесть человек, еще шестерым помощь оказана на месте", - сказал собеседник агентства.

Всего в автобусе в момент аварии находились 20 человек.

Ранее в экстренных службах ТАСС сообщили, что на Ленинградском шоссе в районе дома №112/1 произошло столкновение автобуса и грузовика. Пострадали 12 человек, включая ребенка. Движение в районе аварии в сторону центра затруднено. В пресс-службе столичного ГУ МВД России отметили, что, по предварительным данным, к медикам обратились четыре человека.