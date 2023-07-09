В ДНР сообщили о десяти выстрелах по Донецку с начала суток

Под огнем оказались Киевский и Куйбышевский районы города

ТАСС, 9 июля. Первый с начала суток обстрел со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) зафиксирован в Донецке. Об этом говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01:45 - н. п. Нетайлово - г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - сказано в сообщении в Telegram-канале представительства.

В 02:20 еще пять снарядов калибром 155 мм выпущены ВФУ по тому же направлению: Нетайлово - Донецк (Куйбышевский и Киевский районы).

В новость внесены изменения (02:34) - обновлено, приводится информация о новом обстреле.