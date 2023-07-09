В Хабаровском крае площадь природных пожаров выросла до 70,8 тыс. га

На территории региона зарегистрировали 54 возгорания

ТАСС, 9 июля. Площадь природных пожаров в Хабаровском крае увеличилась до 70 777 га. Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"На территории Хабаровского края зарегистрировано 54 пожара на общей площади 70 777 га, в том числе 53 действующих пожара (70 712 га) и 1 локализованный (65 га)", - следует из данных дорожной карты на сайте министерства.

За минувшие сутки выявлены 2 пожара на площади 4 га, ликвидировано 5 пожаров на площади 1 814 га. В тушении задействованы 308 человек, 15 единиц техники и 9 воздушных судов. С начала сезона в регионе произошло 405 пожаров на общей площади 255 341 га.

Рослесхоз сообщил в четверг, что площадь лесных пожаров в Якутии, Хабаровском крае и Магаданской области достигла 94% от площади всех природных пожаров в России, в основном горят удаленные от населенных пунктов леса. В субботу Минлесхоз Хабаровского края сообщило о пожарах на территории 69 161 га.