В Забайкалье объявили экстренное предупреждение из-за подъема реки Читы

Уровень воды приблизится к отметке опасного значения 300 см

ТАСС, 9 июля. Экстренное предупреждение объявлено в Забайкалье из-за подъема уровня реки Читы в верхнем течении. В ближайшие сутки ожидается формирование опасного паводка у города Читы, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального управления МЧС.

"Экстренное предупреждение. По информации ФГБУ "Забайкальское УГМС", в результате прошедшего в верхнем течении реки Читы у села Бургень сильного дождя в количестве 60 мм (климатическая норма июля 88 мм) в ближайшие сутки ожидается формирование паводка опасного характера на реке Чите у города Читы", - говорится в сообщении.

Фактический уровень реки у города Читы составляет 264 см при отметке выхода воды на пойму 190 см. Уровень воды приблизится к отметке опасного значения 300 см и может ее превысить на 30-50 см.

Сегодня, по прогнозу синоптиков, в Чите плюс 23 градуса, ожидается дождь с грозами.