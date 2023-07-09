9 июля, 02:35
Лесные пожары в России

В Якутии за сутки ликвидировали 19 лесных пожаров

Прокуратура Республики Саха/ ТАСС, архив
© Прокуратура Республики Саха/ ТАСС, архив

Действуют 174 возгорания общей площадью 289,2 тыс. га

ТАСС, 9 июля. Специалисты за сутки потушили в Якутии 19 лесных пожаров, действуют еще 174, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального правительства.

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"В Якутии за сутки ликвидированы 19 лесных пожаров. За отчетный период обнаружен 21 лесной пожар на площади 3 605,5 га. Всего на утро 9 июля в республике действуют 174 лесных пожара с общей площадью 289 228,5 га и 1 ландшафтный (природный) пожар с общей площадью 256 га", - говорится в сообщении.

В 10 районах республики тушат 34 лесных пожара с общей площадью 72 536,5 га. В работе задействованы 922 человека, 28 единиц техники и авиация. В Якутии действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный из-за лесных пожаров. Режим ЧС муниципального характера действует на территории Алданского, Вилюйского, Нерюнгринского, Оймяконского, Олекминского и Усть-Майского районов.

В Якутске и его окрестностях сохраняется 4 (высокий) класс пожарной опасности, в Усть-Майском и Томпонском районах - 5 (чрезвычайно высокий) класс пожароопасности леса.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииРеспублика Саха (Якутия)
© Информационное агентство ТАСС
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