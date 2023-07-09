В Дели из-за самых мощных за 20 лет ливней погиб минимум один человек

Власти национального столичного округа объявили "желтый" уровень опасности

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июля. /ТАСС/. Власти национального столичного округа Дели (в который входит Нью-Дели) объявили вечером "желтый" уровень опасности на воскресенье из-за непрекращающихся ливней, ставших самыми сильными за минувшие 20 лет. По информации местных СМИ, за минувшие сутки погибло, по разным данным, от 1 до 2 человек, отмечены разрушения и обрушения крыш более чем у 15 зданий.

"Желтый" уровень опасности означает "предупреждение и наблюдение". При этом ожидается, что в случае продолжения ливней уровень опасности в воскресенье может быть поднят до "оранжевого" - "быть готовым к действиям".

Сильный муссонный ливень обрушился в субботу на Нью-Дели, парализовав город на несколько часов. За 9 часов непрекращающегося дождя выпало 126,1 мм осадков, что стало самым высоким показателем за 20 лет. Как указывает Метеорологический департамент Индии (IMD), этот ливень стал самым интенсивным с 10 июля 2003 года, когда в столице Индии выпало 133,4 мм дождя. Исторический рекорд за все время метеонаблюдений был установлен в городе 21 июля 1958 года - 266,2 мм осадков. В городе отмечены многочисленные случаи затопления дорог, падения подтопленных деревьев, на дорогах образовались заторы.

Метеорологический департамент также сообщил, что прогнозирует сильные дожди в Дели еще в течение двух-трех дней. "На этой неделе на северо-западе Индии, включая Дели, пройдут дожди, интенсивность дождя будет высокой в течение двух-трех дней, после чего интенсивность снизится. В этот период будет некоторое облегчение от жары", - говорится в информации департамента.