9 июля, 03:15
Лесные пожары в России

На Колыме за сутки ликвидировали 18 природных пожаров

Продолжают действовать 84 возгорания на площади 134,9 тыс. га

ТАСС, 9 июля. Специалисты за сутки ликвидировали в Магаданской области 18 природных пожаров на площади 13 762 га. Продолжают действовать 84 пожара на площади 134 949,5 га, сообщила в воскресенье пресс-служба территориального управления МЧС России.

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"На территории региона за сутки зарегистрировано 102 природных пожара на площади 148 711,5 га, из них продолжают действовать 84 пожара на площади 134 949,5 га, ликвидировано 18 пожаров на площади 13 762 га. Всего на тушение привлечены 601 человек и 16 единиц техники", - говорится в сообщении.

С огнем на территории области борются 386 специалистов из других регионов. Кроме того, задействованы два самолета Бе-200, один вертолет МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС и самолет-зондировщик АН-26, вызывающий осадки.

На особом контроле находятся два природных пожара, действующие в заповеднике "Магаданский". Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах. В семи муниципальных округах установлен особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено разведение огня, в том числе использование мангалов, сжигание мусора, травы, материалов или изделий, проведение всех видов пожароопасных работ, в том числе сельскохозяйственных палов.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииМагаданская область
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