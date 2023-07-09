В Тулуне Иркутской области заявили о начале стабилизации паводковой обстановки

Уровень воды в реке Ие превысил критическую отметку в 750 см 8 июля

ИРКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Подъем уровень воды в реке Ие в иркутском городе Тулуне, который в 2019 году пострадал от разрушительного паводка, сильно замедлился к утру, ситуация стабилизируется, сообщил в воскресенье мэр Тулуна Юрий Карих в своем Telegram-канале.

"С 4 до 5 утра (23:00 - 00:00 мск) вода поднялась на 5 см, идет небольшой спад подъема воды, наступает период стабилизации обстановки", - сказал Карих.

По его словам, одно из слабых мест - улица Литейная, где вода просочилась через специально отсыпанный грунт и образовала пойму. Сейчас там работает спецтехника, чтобы не допустить дальнейшего разливания воды. "Это единственное, наверное, наше слабое место, остальные мы укрепили", - отметил он.

Уровень воды в реке Ие в городе Тулуне Иркутской области превысил критическую отметку в 750 см 8 июля. Пиковый подъем уровня воды - до 830 см - ожидался вечером или ночью в субботу. В городе введен режим ЧС.

По данным мэрии, на 10:00 (05:00 по мск) уровень воды в реке Ие составил 826 см, за последние два часа вода поднялась всего на 1 см. В течение суток на реке ожидается повышение уровня воды до 830-840 см, а в дальнейшем она пойдет на спад.

Тулун сильно пострадал от паводка летом 2019 года, когда уровень воды в Ие превысил критический в два раза. После этого в городе построили новую дамбу, которая в 2022 году смогла защитить население от воды.