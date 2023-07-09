Административное наказание будет грозить за нарушения регулирования оборота метанола

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Административная ответственность будет предусматриваться за нарушения отраслевой регламентации производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос.

"В настоящее время Минпромторгом России разрабатываются проекты федеральных законов, направленные на отраслевую регламентацию производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, а также на установление административной ответственности за противоправные деяния в рассматриваемой сфере", - сказал собеседник агентства.