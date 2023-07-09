9 июля, 05:54

В Кузбассе арестовали мужчину, который напал на отделение полиции и ранил двух сотрудников

По данным следствия, у мужчины были явные признаки опьянения

КЕМЕРОВО, 9 июля. /ТАСС/. Суд заключил под стражу жителя Кисилевска Кемеровской области, который напал на отдел полиции и ранил двух сотрудников. Об этом сообщили в воскресенье в следственном управлении СК России по региону.

"По ходатайству органов следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Киселевска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - говорится в сообщении.

7 июля в отделение полиции "Красный камень" отдела МВД России по Киселевску пришел мужчина с явными признаками опьянения. Сотрудники правоохранительных органов попытались его задержать ввиду неадекватного поведения. Однако мужчина ранил двух человек ножом, после чего скрылся. 

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РоссияКемеровская область
© Информационное агентство ТАСС
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