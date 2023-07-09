В Полтавской области после грозы обесточено 42 населенных пункта

В Минэнерго Украины ранее сообщали, что из-за непогоды в стране остались без электроэнергии более 300 населенных пунктов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Более 40 населенных пунктов в Полтавской области остались без электроэнергии из-за грозы. Об этом сообщил глава военной администрации региона Дмитрий Лунин.

"После ночной грозы на Полтавщине обесточены 42 населенных пункта. Бригады работают в Гадячской, Зиньковской, Котелевской, Диканской, Кобеляцкой, Кременчугской и Полтавской общинах", - написал он в Telegram-канале.

Накануне днем в Минэнерго сообщали, что из-за непогоды на Украине оказались обесточены более 300 населенных пунктов. По данным ведомства, наиболее серьезные последствия зафиксированы в Кировоградской, Одесской, Полтавской и Черниговской областях. Кроме того, без электроснабжения были потребители в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Сумской и Черкасской областях, а также в подконтрольных украинским войскам районах ДНР.