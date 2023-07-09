9 июля, 06:48

В Приангарье начал снижаться уровень воды в реке Ие

Показатель составил 824 см

ИРКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Ие в Тулуне Иркутской области, который в 2019 году пострадал от паводка, начал снижаться после нескольких дней непрерывного роста, сообщили в воскресенье в пресс-службе мэрии.

"На 14:00 (09:00 по мск) 9 июля уровень реки Ии в Тулуне - 824 см (-3 см). Динамика за два часа", - говорится в сообщении.

Уровень воды в Ие превысил критическую отметку в 750 см 8 июля. Пиковый подъем уровня воды (до 830 см) ожидался вечером или ночью в субботу. К утру ситуация начала стабилизироваться, рост уровня воды замедлился. В городе ввели режим ЧС.

Тулун значительно пострадал от паводка летом 2019 года, когда уровень воды в Ие превысил критический в два раза. После этого в городе построили новую дамбу, которая в 2022 году смогла защитить население от воды. 

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РоссияИркутская область
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