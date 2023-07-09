В столичном округе Дели прошли рекордные с 1982 года ливни

Количество выпавших за сутки осадков составило 153 мм

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июля. /ТАСС/. Количество выпавших за сутки осадков в национальном столичном округе Дели (в который входит Нью-Дели) составило 153 мм, что стало рекордом за почти 41 год. Как сообщает в воскресенье Метеорологический департамент Индии (IMD), муссонные ливни в столице продолжатся.

"Обсерватория Сафдарджанг, главная метеостанция города, зафиксировала 153 мм осадков за 24 часа до 08:30 в воскресенье (06:00 мск - прим. ТАСС), что стало самым высоким показателем 24-часового количества осадков с 25 июля 1982 года, когда выпало 169,9 мм", - сообщил департамент. Ранее сообщалось, что за девять часов ливня к вечеру субботы был установлен 20-летний рекорд отсадков для Дели - 126,1 мм, однако после этого дождь вновь пошел и продолжался всю минувшую ночь.

Главный министр Нью-Дели Арвинд Кеджривал сообщил, что отменяет выходной день для всех сотрудников городских министерств и ведомств. "Люди очень расстроены из-за подтоплений. Сегодня все министры и мэрия Дели осмотрят проблемные места. Отменяю воскресный выходной, чиновникам всех ведомств приказано выйти на работу", - написал министр в Twitter.

Власти города объявили вечером накануне "желтый" уровень опасности из-за непрекращающихся ливней, который означает "предупреждение и наблюдение". В случае продолжения дождей уровень опасности в воскресенье может быть поднят до "оранжевого" - "быть готовым к действиям". Метеорологический департамент также сообщил, что прогнозирует сильные дожди в Дели еще в течение двух-трех дней.

Ливни привели к затоплениям и транспортным пробкам в нескольких районах столицы. В некоторых местах произошло отключение электроэнергии. Зафиксированы случаи обрушения крыш и стен подтопленных зданий, официально подтвержден один случай гибели человека - на 58-летнюю женщину обрушился потолок из-за накопившейся на крыше воды.