В Херсонской области сообщили, что ВСУ ночью выпустили 28 снарядов по населенным пунктам

Представитель экстренных служб региона уточнил, что украинские военнослужащие обстреляли Новую Каховку, Каховку, Голую Пристань и Таврийск

ГЕНИЧЕСК, 9 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на воскресенье обстреляли Голую Пристань и другие населенные пункты Херсонской области, выпустив 28 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Таврийск, выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.

Он уточнил, что в течение дня в субботу ВСУ также выпустили 45 снарядов по Алёшкам, Крынкам, Старой Збурьевке и Подстепному.