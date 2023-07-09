В Сочи дождевой поток унес около 10 автомобилей

По предварительным данным, никто не пострадал

СОЧИ, 9 июля. /ТАСС/. Около 10 автомобилей унесло потоком воды из-за сильного ливня в Сочи. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"От оперативного дежурного МКУ "Службы спасения" поступила информация о том, что по улице Ручей Видный потоком воды снесло около 10 машин. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В результате прохождения обильных осадков в Сочи утром также поступило сообщение о подтоплении первого этажа многоквартирного четырехэтажного жилого дома по улице Кипарисовой в Хостинском внутригородском районе. Эвакуация людей не требуется, течение воды в дом прекратилось, проводится ее откачка.

В Хостинском внутригородском районе по улице Шоссейная подтопило цокольный этаж, эвакуация людей не требуется, коммунальные службы города откачивают воду, добавили в ведомстве.

По данным властей Сочи, в ночь на 9 июля в результате залпового ливня выпало около 80 мм осадков. В Хосте работает городской оперативный штаб под руководством главы Сочи Алексея Копайгородского. В городе продолжает действовать штормовое предупреждение, выпадение сильных осадков ожидается в ночь на 10 июля.

"Пострадавших нет. Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства не пострадала. Общественный транспорт работает в штатном режиме. В результате подтопления дома по улице Кипарисовая, 9/1 в пункт временного размещения будут переселены 10 человек. В устранении последствий непогоды задействовано 60 человек личного состава и 15 единиц техники", - говорится в сообщении администрации Сочи.