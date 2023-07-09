9 июля, 07:19
Военная операция на Украине

В ДНР заявили, что семь соцобъектов обесточены в результате обстрелов со стороны ВСУ

По информации Министерства угля и энергетики региона, специалисты проводят восстановительные работы для ликвидации последствий обстрела

ДОНЕЦК, 9 июля. /ТАСС/. Семь объектов социальной инфраструктуры обесточены в результате обстрелов территории ДНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая больницу, школы и детские сады. Об этом сообщает Министерство угля и энергетики ДНР.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"По состоянию на 7:00 9 июля на территории Донецкой Народной Республики осталось обесточено 99 трансформаторных подстанций, 1 больница , 3 школы, 3 детских сада, 6997 бытовых абонентов. Вчера в 16:51, в результате очередного обстрела Донецка, без напряжения остались 56 ТП, 5300 бытовых потребителей в Кировском районе города", - отмечается в Telegram-канале ведомства.

Специалисты проводят восстановительные работы для ликвидации последствий обстрела ВСУ в субботу. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация