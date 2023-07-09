В центре Астрахани в акватории Волги зафиксировали маслянистое пятно от нефтепродуктов

Его площадь составила около 300 кв. м

АСТРАХАНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Оперативная группа Главного управления МЧС России по Астраханской области зафиксировала загрязнение акватории реки Волга радужной пленкой от нефтепродуктов в Кировском районе Астрахани. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в ведомстве.

"9 июля в Главное управление МЧС России по Астраханской области поступают сообщения о загрязнении акватории по адресу: Астрахань, Кировский район, река Волга. Оперативная группа Главного управления на месте, факт загрязнения подтверждается, на поверхности воды наблюдается радужная пленка разрозненными пятнами на площади около 300 кв. м", - говорится в сообщении.

Организовано взаимодействие с компетентными службами, к месту направили специалистов Росприроднадзора. Для ликвидации загрязнения от КФ ФГБУ "Морспасслужба" привлекли две единицы плавсредств и семь человек, добавили в пресс-службе.