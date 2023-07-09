В Югре зафиксировали 30 лесных пожаров на площади более 10 тыс. га

К тушению привлекли более 600 специалистов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июля. /ТАСС/. В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировали 30 лесных пожаров на площади более 10 тыс. га. Об этом сообщили в воскресенье в Telegram-канале правительства региона.

"Проводятся работы по ликвидации 30 лесных пожаров на площади 10 300,47 га, из которых локализованы 13 на площади 3 322,12 га. Также идет тушение пяти ландшафтных пожаров на площади 760,2 га", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожаров привлекли более 600 человек из Авиалесоохраны Югры, казенного учреждения "Центроспас-Югория", главного управления МЧС по Югре, а также арендаторы и добровольцы.

Власти региона ввели 28 апреля особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса. Кроме того, на всей территории Югры ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.