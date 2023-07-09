9 июля, 07:33
Лесные пожары в России

В Югре зафиксировали 30 лесных пожаров на площади более 10 тыс. га

К тушению привлекли более 600 специалистов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июля. /ТАСС/. В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировали 30 лесных пожаров на площади более 10 тыс. га. Об этом сообщили в воскресенье в Telegram-канале правительства региона.

Читайте также
Хронология крупных природных пожаров в России

"Проводятся работы по ликвидации 30 лесных пожаров на площади 10 300,47 га, из которых локализованы 13 на площади 3 322,12 га. Также идет тушение пяти ландшафтных пожаров на площади 760,2 га", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожаров привлекли более 600 человек из Авиалесоохраны Югры, казенного учреждения "Центроспас-Югория", главного управления МЧС по Югре, а также арендаторы и добровольцы.

Власти региона ввели 28 апреля особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса. Кроме того, на всей территории Югры ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииХанты-Мансийский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация