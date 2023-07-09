В Волжском пропал 13-летний мальчик

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, он ушел из дома 8 июля и не вернулся

ВОЛГОГРАД, 9 июля. /ТАСС/. Поиски 13-летнего мальчика ведут в Волжском Волгоградской области. Об этом сообщила журналистам в воскресенье пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Управлением МВД России по Волжскому устанавливается местонахождение без вести пропавшего несовершеннолетнего 2010 года рождения, который 8 июля ушел из дома в Волжском и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Приметы несовершеннолетнего - на вид 10 лет, рост 130-135 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые коротко стриженные, глаза карие", - говорится в сообщении.

На момент исчезновения, подросток был одет в черную футболку, зеленые шорты, шлепанцы черного цвета. У мальчика имеются особые приметы в виде шрама на левой стороне лба.