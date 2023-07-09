На западе Москвы у кафе произошел конфликт со стрельбой

Есть пострадавший

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Бытовой конфликт между группой людей на западе Москвы закончился стрельбой, в результате одного человека госпитализировали. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел около 02:10 на Беловежской улице. "Прибывшими на место сотрудниками полиции, предварительно, установлено, что между группой граждан произошел бытовой конфликт, в ходе которого один из участников применил, предположительно, травматическое оружие, в результате чего один человек для оказания помощи доставлен в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.

Полицейские установили участников конфликта, их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. "По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом", - отметили в главке.

В правоохранительных органах добавили, что конфликт произошел возле кафе. По предварительным данным, компанию из четырех человек - трех мужчин и женщины - возмутило, что их не пустили в заведение. Произошла перепалка с двумя другими мужчинами, во время которой один из ее участников устроил стрельбу из травматического пистолета.