9 июля, 09:13
Стрельба в США

CNN сообщил о стрельбе в разных частях Нью-Йорка

По данным телеканала, один человек погиб

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Мужчина в субботу устроил стрельбу в Бруклине и Квинсе в Нью-Йорке по неизвестным мотивам. Один человек погиб и трое пострадали, сообщил телеканал CNN со ссылкой на Департамент полиции Нью-Йорка.

По его данным, вооруженный мужчина, ехавший на скутере, устроил стрельбу в пяти разных местах Квинса и Бруклина. В результате этого погиб один человек, а пострадали трое, утверждает телеканал.

Позднее стрелявший был задержан, им оказался 25-летний мужчина, сообщает CNN. Как заявил представитель полиции, мотив не ясен, и похоже, что задержанный устроил беспорядочную стрельбу в людей, утверждает телеканал. 

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СШАСтрельба в США
© Информационное агентство ТАСС
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