Al Jazeera: после крушения лодки с мигрантами у берегов Туниса пропали не менее 10 человек

Как сообщил телеканал, на данный момент обнаружили тело одного из пассажиров судна

ТАСС, 9 июля. По меньшей мере 10 человек числятся пропавшими без вести после того, как лодка с нелегальными мигрантами на борту затонула у берегов Туниса. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в местной администрации.

По их данным, на данный момент обнаружено тело одного из пассажиров судна. Кораблекрушение произошло у берегов Сфакса (восток Туниса) в субботу.

Тунисская радиостанция Mosa que FM проинформировала, что еще не менее 11 мигрантов удалось спасти. Власти начали расследование инцидента.