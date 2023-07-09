На Эльбрусе из-за непогоды застряли четыре человека

Они находятся на высоте 5,3 тыс. м

НАЛЬЧИК, 9 июля. /ТАСС/. Группа из четырех человек застряла в воскресенье на Эльбрусе из-за погодных условий. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по КБР.

"Поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус на высоте 5,3 тыс. м группа из четырех человек не может спуститься из-за погодных условий и попросила о помощи. На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели <...> пять человек и одна единица техники", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России, месторасположение альпинистов неизвестно. "На горе сильный ветер, на помощь дополнительно направлены еще четверо спасателей", - отметил собеседник ТАСС.

Ранее в МЧС предупреждали о надвигающейся в Кабардино-Балкарию непогоде, местами по территории республики в ближайшие дни ожидаются сильные дожди с грозой и градом, со шквалистым усилением ветра до 25 м/с.

Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м), популярен как круглогодичный курорт.