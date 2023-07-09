9 июля, 09:55

В Дагестане 11 населенных пунктов остались без света из-за аварии

По данным МЧС, проводятся восстановительные работы

МАХАЧКАЛА, 9 июля. /ТАСС/. Жители 11 населенных пунктов Левашинского района Дагестана остались без света из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"По докладам ЕДДС, по состоянию на 11:00 прогноз не оправдывается, происшествий не произошло. Аварийное отключение энергоснабжения в 11 населенных пунктах Левашинского района. Ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Ранее в регионе с 8 по 11 июля прогнозировали выпадение сильных осадков в сочетании с грозой и усилением ветра до 20 м/с. 

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