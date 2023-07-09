Ростовский губернатор сообщил о сбитой украинской ракете между Донецком и Каменском

По словам Василия Голубева, жертв нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июля. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны в Ростовской области сбили украинскую ракету в районе между ростовским Донецком и Каменском, жертв нет, сообщил в воскресенье в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

"Около 12:00 сегодня оперативно отработала наша система ПВО. В районе между Каменском и Донецком сбита украинская ракета. Жертв нет. Осколками частично повреждена кровля нескольких строений. Ущерб уточняется", - написал Голубев.

Ранее о работе ПВО сообщил глава администрации Донецка Ростовской области Роман Кураев. "После отработки ПВО есть разлет небольших осколков на территории города Донецка [Ростовской области]. <...> У нас жертв нет, есть технические повреждения, они незначительные. Кровля [зданий] и так далее. Сейчас отработку ведет администрация города Донецка совместно с ОВД по городу Донецку", - написал Кураев в Telegram-канале.

Он добавил, что в настоящее время специалисты совершают объезд города, изымают обломки предметов, которые упали. "С понедельника бригады приступят к устранению [последствий]", - уточнил глава администрации города.

Также Кураев призвал при обнаружении осколков обращаться в ЕДДС Донецка или в полицию.