В ЛНР российские танкисты обнаружили танк Leopard

Командир экипажа с позывным Казак отметил, что танк не стал вступать в бой и отступил

ЛУГАНСК, 9 июля. /ТАСС/. Российские танкисты под Кременной в ЛНР обнаружили немецкий танк Leopard, который однако не стал вступать в бой и отступил. Об этом рассказал журналистам командир экипажа танка с позывным Казак, проходящий службу в одном из соединений Западного военного округа.

"Недавно встретили Leopard. Он уклонился от прямого боя, начал уходить, мы его отрабатывали, проводили", - сказал он.

15 июня врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что пока не получал докладов о присутствии танков Leopard 2 на луганском направлении. В тот же день врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об уничтожении двух танков Leopard на авдеевском направлении.

Вооруженные силы Украины применяют Leopard в ходе контрнаступления, которое началось 4 июня. В Минобороны РФ неоднократно сообщали об уничтожении танков этого типа.

25 января кабмин ФРГ подтвердил, что направит Украине 14 танков Leopard и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 7 февраля правительство одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. 24 февраля Берлин принял решение поставить Киеву еще четыре единицы техники из запасов вооруженных сил.